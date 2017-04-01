Новые поступления в раздел «Ответы на вопросы» от 01.04.2017: НДС, Бухгалтерский учет, Юрпрактикум

Материалы сайта «Главбух» (раздел «Консультация эксперта») пополнились новыми разъяснениями и консультациями.
Из них вы узнаете, как составлять налоговые декларации, расчеты по страховым взносам, начислять и уплачивать НДС, налог на прибыль, налог на имущество, НДФЛ, единый налог при УСН.
Значительная часть разъяснений посвящена взносам по обязательному социальному страхованию, а также порядку бухгалтерского и налогового учета различных хозяйственных операций.
- Начисление НДС на стоимость спортивных услуг
- Как в ОДДС показать выплату скидок и премий покупателям
- Может ли транспортная компания реализовывать дизельное топливо юридическому лицу, которое арендует у него часть территории
- Расходы на добровольное медицинское страхование
- Декларация 3-НДФЛ: как заполнить
- Налоги с иностранной компании
- Когда отразить в бухучете транспортный налог
- Как заключить коллективный договор
- отчет в Росстат
- Продажа лекарственных препаратов, расцененных по разным ценам
- Необходимость начисления взносов по дополнительным тарифам
- Перевод долга
- Установка общедомовых приборов учета
- Стандартный налоговый вычет плательщику алиментов
- Кредит: какую сумму списать на расходы при УСН
- Проценты за просроченный кредит, комиссия за невыбранный лимит
- Прием на работу при отсутствии документов воинского учета
- Признание списанной задолженности физлица его материальной выгодой
- Отчетность по НДС
- Составить штатное расписание.
- Открытие филиала в Америке
- Проверка агрегата
- где указывается транспортный налог в декларации
- Начисление НДС при безвозмездной передаче имущества
- Услуга со ставкой НДС 0%.
- Отражение при налогообложении выдачи форменной одежды сотрудникам
- Доход ИП на патенте, при оплате через терминал
- Расходы по уплате земельного налога при расчете УСН
- Учет канцтоваров
- Взносы уплачены не на тот КБК
- обязателен ли учет с двойной записью для не микро предприятий
- Выход учредителя из ООО
- Организация(ООО) на УСН может ли продавать свою продукцию в Казахстан
- Оформление перехода основных средств в бухучете
- как начислять НДС при продаже основного средства без остаточной стоимости.
- система налогообложения при продаже ГСМ на АЗС
- Транспортный налог на трактор
- Курсовые разницы при продаже товаров.
- Отпуск с последующим увольнением
- Каким образом прописать в договоре об оказании услуг услуги генподряда?
- Порядок нумерации справок 2-НДФЛ
- учесть расходы при расчете единого налога при упрощенке.
- Налог на имущество
- Ускоренная амортизация
- Проводки по выплате премии непроизводственного характера.
- Оформление больничного листа
- Перевод работницы, находящейся в отпуске по уходу за ребенком, в другую компанию
- Письмо об аффилированности организаций (образец)
- Счета-фактуры по договорам комиссии
- Вычет на ребенка, если брак между супругами расторгнут
- Налоги с дивидендов
- Количество сотрудников микропредприятия
- Перечисление налогов
- Компенсация расходов физлицу, с которым заключен гражданско-правовой договор
- на каких документах можно использовать факсимиле
- Как оформить возврат прав, в случае отказа конечного пользователя
- Определение размера пособия по безработице
- НДС при импорте.
- Расходы на ремонт арендованного имущества у арендатора
- Выдача документов покупателям при оформлении покупки через интернет
- УИН и УИП в платежных поручениях
- Использование нераспределенной прибыли и списание дебиторской задолженности
- Исправление отчетности по взносам
- Увеличение уставного капитала.
- Налоговые системы для интернет-магазина
- Вычет на квартиру при долевой собственности
- Переходящий больничный, оплата, ограничения
- Расходы на аренду личного автомобиля сотрудника.
- Расходы на оплату дополнительного отпуска в налоговом учете
- Расходы на приобретение недвижимого имущества
- Покупка автомобиля за рубежом для перепродажи
- Сдача внаем собственного недвижимого имущества
- Оценка имущественных прав дочерней организации
- Объяснение на запрос банка о личных средствах ИП
- Выездная торговля
- Определить сумму прямых расходов по определенному виду продукции.
- Отражение векселей в бухгалтерском учете и при налогообложении
- НДС при застройке по договорам долевого строительства
- Как учитывать услуги по содержанию?
- оформление и отчетность по договорам маркетинговых услуг с сетями
- По какой статье баланса отразить актив?
- Отражение в учете переработку давальческих материалов
- С каких доходов взыскиваются удержания?
- Учет у предпринимателя
- Выплаты пособия при рождении ребенка.
- Является ли полученный обеспечительный депозит доходом
- Взносы на обязательное пенсионное (социальное, медицинское) страхование.
- Пониженные тарифы страховых взносов для аптеки на УСН
- Учет выплат сотруднику при расчете среднего заработка
- Переплата налога при смене статуса с не резидента на резидент.
- Страховые взносы с выплат сотруднику – гражданину Республики Беларусь.
- Материальная помощь сотрудникам.
- Страховые взносы с расходов на обучение
- Больничный лист выдан в частной клинике
- Аренда: платить ли земельный налог
- Расчет резервов на оплату отпусков
- Материалы, полученные при ликвидации ОС. Доход.
- Взносы в ПФР по дополнительным тарифам
- Вид транспортного средства электропогрузчика, ставка транспортного налога
- Удержание НДФЛ из заработной платы сотрудников.
- Отражение в учете товара для перепродажи
- Подтвердить назначение платежа для правильного исчисления НДС.
- Списание дебиторской задолженности при УСН
- Перевод перед отпуском по беременности и родам
- Расходы на аукцион
- Вредные условия труда
- Обязательный аудит
- НДС с коробок для яиц
- Должны ли предупреждать ПФР,ФСС о выездной проверке
- Право подписи кассовых документов
- Списание управленческих расходов
- Направление сотрудника в командировку.
- какие проводки надо сделать при исправлении НДС
- Плата за загрязнение окружающей среды
- Авансовый отчет при оплате расходов из личных средств.
- Утверждение форм первичной документации в договоре
- 2-НДФЛ. Организация удержала НДФЛ с доходов физического лица
- Квота на иностранцев
- Выдача займа
- Порядок предоставления вычета на ребенка
- Страну происхождения товара в счет-фактуре
- ККТ при продаже ОС физическому лицу за наличные
- Заключение договоров хранения
- Необходимость ведения журналов - ордеров
- Как вернуть переплату, если заключен договор в евро
- Автомобиль в лизинг.
- Доход при получении помещения
- Штатная численность
- Правильное заполнение форм 4-ФСС и РСВ
- Декларация по УСН
- УИН в платежном поручении
- Увеличение стоимости будущего основного средства.
- Купля-продажа автомобиля
- Претензии к застройщику
- Осмотр помещений в рамках камеральной проверки
- Договор подряда с представителем
- Штраф за несвоевременную подачу сообщения об открытии счетов
- УИН в платежном поручении
- Оплата НДС при оказании услуг нерезидентом
- Налог с лизингового имущества
- Взнос наличных на валютный счет предпринимателя
- НДФЛ с пособия по временной нетрудоспособности
- День выдачи больничного листа сотруднику
- Код дохода в 2-НДФЛ при аренде
- Как оплатить налоги, если наложен арест на счет?
- Принятие сотрудников на работу при отсутствии денежных средств
- Выходное пособие
- Как удержать излишне выплаченную зарплату
- Дата реализации услуг
- Учет затрат, связанных с приобретением лицензии
- Патентная система налогообложения
- Запрещенные валютные операции
- Организация работы столовой
- Является ли российская компания плательщиком НДС в качестве налогового агента по договору с иностранной компанией
- Внесение дополнительных реквизитов в кассовые документы
- Приобретение материалов через подотчетника
- Куда перечислять НДФЛ с работников организации?
- Как установить доплату за совмещение должностей?
- можно ли заполнять один путевой лист на 7 дней