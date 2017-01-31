Согласно разъяснениям официальных органов, в разделе 2 расчета 6-НДФЛ за соответствующий отчетный период отражаются лишь те операции, которые произведены за последние три месяца этого отчетного периода (письма ФНС России от 20.06.2016 N БС-4-11/10956@, от 24.05.2016 N БС-4-11/9194, от 24.05.2016 N БС-4-11/9248, от 27.04.2016 N БС-4-11/7663). В случае, если налоговый агент производит операцию в одном отчетном периоде, а завершает ее в другом отчетном периоде, данная операция отражается в том отчетном периоде, в котором завершена. В письме ФНС России от 15.12.2016 N БС-4-11/24063@ уточняется, что операция считается завершенной в том периоде, в котором наступает срок перечисления налога.

По строке 120 отчета 6-НДФЛ отражается именно дата уплаты НДФЛ в соответствии с требованием НК РФ (п. 6 ст. 226) независимо от даты непосредственног о перечисления налога в бюджет (письмо ФНС России от 20.01.2016 N БС-4-11/546).

Таким образом, на дату выплаты работнику дохода в виде оплаты отпуска, например 07 декабря2016г., необходимо исчислить и удержать НДФЛ. Учитывая, что 31 декабря 2016 года приходится на выходной (суббота), перечислить удержанный налог в рассматриваемой ситуации необходимо не позднее 9 января 2017 года (в силу пункта 7 статьи 6.1 НК РФ крайний срок перечисления удержанного налога переносится на эту дату, являющуюся ближайшим рабочим днем).

Получается, что срок перечисления НДФЛ, удержанного с дохода в виде оплаты отпуска, выплаченного в декабре 2016 года, наступает в другом отчетном периоде (9 января 2017 года - I квартал 2017 года). Поэтому, принимая во внимание приведенные выше разъяснения налоговой службы, основания для отражения данной операции в разделе 2 расчета 6-НДФЛ за 2016 год отсутствуют.

По нашему мнению, в расчете 6-НДФЛ за 2016 год сумма выплаченных в декабре отпускных, исчисленного и удержанного с этого дохода НДФЛ подлежит отражению только в строках 020, 040 и 070 раздела 1.

Рассматриваемая операция должна найти отражение в разделе 2 расчета 6-НДФЛ за I квартал 2017 года. При этом надо будет указать следующие даты: