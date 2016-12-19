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19 декабря 52 просмотра

Можно ли заявить вычет по счету-фактуре с неверным КПП?

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отвечает:

Компания вправе заявить вычет НДС, даже если в счете-фактуре неверный КПП покупателя. Отказать в вычетах налоговики вправе, если есть ошибки, которые мешают идентифицировать стороны сделки (п. 2 ст. 169 НК РФ). Определить покупателя можно и при ошибочном КПП, а значит, вычеты обоснованы (письмо Минфина России от 26.08.15 № 03-07-09/49050).

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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