Компания вправе заявить вычет НДС, даже если в
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Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
Компания вправе заявить вычет НДС, даже если в
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