Компания вправе заявить вычет НДС, даже если в счете-фактуре неверный КПП покупателя. Отказать в вычетах налоговики вправе, если есть ошибки, которые мешают идентифицировать стороны сделки (п. 2 ст. 169 НК РФ). Определить покупателя можно и при ошибочном КПП, а значит, вычеты обоснованы (письмо Минфина России от 26.08.15 № 03-07-09 /49050).

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