Наши сайты
Новогодние подарки!
Журнал, справочная система и сервисы
№1
Январь

В свежем «Главбухе»

ФНС отвечает на ваши вопросы про онлайн‑кассы

Подписка
Новогодние подарки!
№1
19 декабря 74 просмотра

Кто платит транспортный налог с автомобиля в лизинге?

отвечает:

Налог платит та сторона договора, на которую зарегистрирован автомобиль.

Зарегистрировать транспортное средство можно как на лизингодателя, так и на лизингополучателя. Этот вопрос стороны решают при заключении договора (п. 48.1 Правил, утв. приказом МВД России от 24.11.08 № 1001). Возможно два варианта. Первый — автомобиль регистрируется на лизингодателя. При этом лизингополучатель может временно зарегистрировать автомобиль на себя (на срок договора) либо не делать этого. В любом случае налог платит лизингодатель. А если лизингополучатель выкупит имущество, то перерегистрирует автомобиль на себя и после этого будет платить налог.

Второй вариант — лизингополучатель регистрирует машину на себя на срок договора без предварительной регистрации на лизингодателя. Тогда налог платит лизингополучатель во время договора, а при выкупе — и после окончания контракта. В этом случае он обязан снять автомобиль с временного учета и зарегистрировать его на себя на постоянной основе (п. 48.2 Правил № 1001,письмо Минфина России от 17.08.15 № 03-05-06-04/47422).

Персональные консультации по учету и налогам

Лучшие ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву. Ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву.



Вопросы и ответы по теме

Статьи по теме

Новости по теме





Совет недели

Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
  • Налоговый кодекс
  • Гражданский кодекс
  • Трудовой кодекс

Новые документы

Все изменения в законодательстве для бухгалтера


Опросы

Где вы взяли свою учетную политику?

  Результаты

Система Главбух

Профессиональная справочная система для бухгалтеров

Получить демодоступ

Программа Главбух: Зарплата и кадры

Сервис по расчету и оформлению выплат работникам

Попробовать бесплатно


Калькуляторы и справочники


Пока вы были в отпуске

Самые важные события, материалы и изменения в законе


Подписка на рассылки


Новости компаний

Наши партнеры

  • Семинар для бухгалтера
  • Практическое налоговое планирование
  • Зарплата
  • Учет в строительстве
  • Юрист компании
  • Кадровое дело
  • Учет.Налоги.Право
  • Документы и комментарии
  • Учет в сельском хозяйстве
  • Коммерческий директор
  • Упрощенка

© ООО «Актион группа Главбух»
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Главбух».
Купить журнал «Главбух» вы можете в издательстве и его филиалах, а также в вашем городе и на почте.