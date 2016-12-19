Налог платит та сторона договора, на которую зарегистрирован автомобиль.

Зарегистрировать транспортное средство можно как на лизингодателя, так и на лизингополучателя. Этот вопрос стороны решают при заключении договора (п. 48.1 Правил, утв. приказом МВД России от 24.11.08 № 1001). Возможно два варианта. Первый — автомобиль регистрируется на лизингодателя. При этом лизингополучатель может временно зарегистрировать автомобиль на себя (на срок договора) либо не делать этого. В любом случае налог платит лизингодатель. А если лизингополучатель выкупит имущество, то перерегистрирует автомобиль на себя и после этого будет платить налог.