Налог платит та сторона договора, на которую зарегистрирован автомобиль.
Зарегистрировать транспортное средство можно как на лизингодателя, так и на лизингополучателя. Этот вопрос стороны решают при заключении договора (п. 48.1 Правил, утв. приказом МВД России от
Второй вариант — лизингополучатель регистрирует машину на себя на срок договора без предварительной регистрации на лизингодателя. Тогда налог платит лизингополучатель во время договора, а при выкупе — и после окончания контракта. В этом случае он обязан снять автомобиль с временного учета и зарегистрировать его на себя на постоянной основе (п. 48.2 Правил № 1001,письмо Минфина России от