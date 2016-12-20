ПФР доработал формат СЗВ-М. Теперь некоторые ошибки в СЗВ-М не помешают сдать расчет. Например, программа фонда примет отчет, даже если вы поставили пробелы или нули в поле для ИНН. Точки, пробелы и дефисы в фамилиях тоже больше не помешают отправить отчет с первого раза. Но если в значении ИНН или СНИЛС вы ошиблись, то подайте уточненный отчет. Как это сделать, читайте в рекомендации.

По итогам каждого месяца все страхователи должны сдавать в Пенсионный фонд РФ сведения о сотрудниках. Впервые новый отчет нужно представить за апрель 2016 года. Сведения составляйте по форме СЗВ-М, утвержденной постановлением Правления Пенсионного фонда РФ от 1 февраля 2016 г. № 83п.

Эта рекомендация поможет без ошибок заполнить новую форму и правильно определить, какую информацию о сотрудниках включать в отчет.

Сдавать форму СЗВ-М должны все работодатели, а именно:

организации (в т. ч. иностранные, работающие в России) и их обособленные подразделения;

предприниматели, а также адвокаты, частные детективы и нотариусы.

В форму нужно включать сведения обо всех сотрудниках, которые выполняют работу на основании трудовых или гражданско-правовых договоров. И неважно, вела организация фактическую деятельность или нет, были выплаты сотрудникам в отчетном месяце или нет. Подать форму СЗВ-М нужно в любом случае.

Это следует из положений пункта 2.2 статьи 11 Закона от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ.

Предприниматели, адвокаты, частные детективы и нотариусы, у которых нет наемных сотрудников, СЗВ-М не сдают. Ведь они не работодатели, а данные за себя включать в отчет не нужно. Это следует из пункта 2.2 статьи 11 Закона от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ.