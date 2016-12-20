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20 декабря 116 просмотров

Выдавать ли СЗВ-М сотруднику на руки?

Формы по теме

отвечает:

СЗВ-М сотруднику на руки выдайте, только не весь отчет, а выписку из формы с данными только по нему самому. Ведь в полном СЗВ-М есть персональные данные всех застрахованных, и раскрывать их нельзя. Передать выписку за ноябрь нужно не позднее 12 декабря. То есть в тот же срок, что установлен для сдачи в ПФР. Пример выписки и советы, как поступать, если сотрудник увольняется, смотрите в рекомендации.

Если отчет СЗВ-М сдать позже срока, то страхователя оштрафуют. Размер штрафа – 500 руб. за каждого застрахованного сотрудника.

Отчет СЗВ-М сдали своевременно, но указали в нем данные не по всем сотрудникам? Опять же компании выпишут штраф – 500 руб. за каждого застрахованного сотрудника, которого не внесли в отчет.

Сдали вовремя, но в отчете неверные данные – тоже штраф. Размер тот же – 500 руб. за каждого застрахованного сотрудника, по которому привели недостоверные данные (например, указали неверный ИНН).

Чтобы избежать штрафа, уточните СЗВ-М в течение двух недель с момента, когда получите протокол из ПФР. Это следует из части 4 статьи 17 Закона от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ. Подтверждают это и сотрудники ПФР в своих частных разъяснениях.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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