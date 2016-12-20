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20 декабря 243 просмотра

Сотрудник компании уволился в период болезни. Сейчас он принес листок нетрудоспособности. Бюллетень не закрыт, то есть работник продолжает болеть, и врач выдаст листок-продолжение. Оплачивать ли больничный?

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отвечает:

Да, надо оплатить больничный и все его продолжения.

Компания выплачивает пособие по временной нетрудоспособности, если сотрудник заболел во время работы или в течение 30 календарных дней после увольнения (ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 29.12.06 № 255-ФЗ). Если сотрудник заболел после увольнения, то размер пособия равен 60 процентам среднего заработка независимо от его страхового стажа (ч. 2 ст. 7 закона № 255-ФЗ). Но в данном случае работник ушел на больничный, когда трудился в компании. А значит, пособие надо оплатить исходя из стажа. Причем как первичный листок, так и все его продолжения, даже если они будут оформлены через 30 дней после увольнения.

Здесь есть еще один важный момент. В период болезни сотрудник мог выйти на новую работу. И пособие, и зарплату получать одновременно работник не вправе. Поэтому стоит попросить у бывшего сотрудника копию трудовой книжки. А если он уже где-то работает, то назначить пособие можно только за период с первого дня болезни и до выхода в новую компанию. Иначе есть риск, что ФСС не возместит все дни больничного.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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