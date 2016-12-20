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Новая классификация основных средств — как применять в учете

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20 декабря 36 просмотров

В прошлом году директор приобрел квартиру за 5,5 млн рублей. А в этом году он продал ее за 7 млн рублей. При покупке и продаже он оплатил услуги риелтора. Вправе ли директор уменьшить на такие расходы доход от продажи жилья?

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отвечает:

Нет, не вправе.

При продаже квартиры, которая была в собственности менее трех лет, надо заплатить НДФЛ по ставке 13 процентов. Доходы от продажи можно уменьшить на имущественный вычет в размере 1 млн рублей или на сумму документально подтвержденных расходов на покупку жилья (подп. 1, 2 п. 1 ст. 220 НК РФ). Точный перечень расходов в кодексе не установлен. По мнению налоговиков, к затратам на покупку жилья можно отнести саму стоимость квартиры, проценты по кредитам, расходы на ремонт и отделку (письмо ФНС России от 22.06.15 № БС-4-11/10707). А вот расходы на услуги риелтора с покупкой квартиры не связаны (письмо Минфина России от 14.08.15№ 03-04-05/47023). А значит, директор вправе уменьшить доходы только на 5,5 млн рублей. Налог составит 195 тыс. рублей ((7 000 000 руб. – 5 500 000 руб.) × 13%).

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Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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