Нет, не вправе.

При продаже квартиры, которая была в собственности менее трех лет, надо заплатить НДФЛ по ставке 13 процентов. Доходы от продажи можно уменьшить на имущественный вычет в размере 1 млн рублей или на сумму документально подтвержденных расходов на покупку жилья (подп. 1, 2 п. 1 ст. 220 НК РФ). Точный перечень расходов в кодексе не установлен. По мнению налоговиков, к затратам на покупку жилья можно отнести саму стоимость квартиры, проценты по кредитам, расходы на ремонт и отделку (письмо ФНС России от 22.06.15 № БС-4-11 /10707). А вот расходы на услуги риелтора с покупкой квартиры не связаны (письмо Минфина России от 14.08.15 № 03-04-05 /47023). А значит, директор вправе уменьшить доходы только на 5,5 млн рублей. Налог составит 195 тыс. рублей ((7 000 000 руб. – 5 500 000 руб.) × 13%).

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