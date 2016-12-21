Обновлять учетную политику нужно, если хотите изменить способы учета на более выгодные, которые начнут действовать с 2017 года. Например, с 2017 года разрешили учитывать товары по тем же правилам, что и материалы. То есть включать в стоимость товаров можно будет только цену, по которой их приобрели. А все остальные расходы сразу относить на счет 44 «Расходы на продажу». И списывать на счет 90 субсчет «Себестоимость продаж» в конце месяца. Готовые варианты учетных политик на 2017 год со всеми изменениями смотрите в спецподборке.

Учетную политику для целей бухучета организация должна применять последовательно из года в год. Тем не менее, в этот документ можно вносить необходимые изменения и дополнения. Такие правила установлены частью 6 статьи 8 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ и пунктом 10 ПБУ 1/2008.

Дополнением учетной политики является описание факта хозяйственной жизни или операции, которые возникают в деятельности организации впервые (п. 10 ПБУ 1/2008).

Если учетная политика была дополнена в течение года, то информацию об этом необходимо раскрыть в Пояснениях к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах к промежуточной отчетности. А те новые способы ведения учета, которые применяются с начала года, следует привести в Пояснениях к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах к годовой бухгалтерской отчетности (п. 24 ПБУ 1/2008).