Наши сайты
Новогодние подарки!
Журнал, справочная система и сервисы
№1
Январь

В свежем «Главбухе»

Итоги рейтинга «Топ1000 лучших бухгалтеров России»

Подписка
Новогодние подарки!
№1
21 декабря 137 просмотров

Обновлять ли учетную политику на 2017 год?

Формы по теме

отвечает:

Обновлять учетную политику нужно, если хотите изменить способы учета на более выгодные, которые начнут действовать с 2017 года. Например, с 2017 года разрешили учитывать товары по тем же правилам, что и материалы. То есть включать в стоимость товаров можно будет только цену, по которой их приобрели. А все остальные расходы сразу относить на счет 44 «Расходы на продажу». И списывать на счет 90 субсчет «Себестоимость продаж» в конце месяца. Готовые варианты учетных политик на 2017 год со всеми изменениями смотрите в спецподборке.

Учетную политику для целей бухучета организация должна применять последовательно из года в год. Тем не менее, в этот документ можно вносить необходимые изменения и дополнения. Такие правила установлены частью 6 статьи 8 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ и пунктом 10 ПБУ 1/2008.

Дополнением учетной политики является описание факта хозяйственной жизни или операции, которые возникают в деятельности организации впервые (п. 10 ПБУ 1/2008).

Если учетная политика была дополнена в течение года, то информацию об этом необходимо раскрыть в Пояснениях к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах к промежуточной отчетности. А те новые способы ведения учета, которые применяются с начала года, следует привести в Пояснениях к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах к годовой бухгалтерской отчетности (п. 24 ПБУ 1/2008).

Профессиональная справочная система для бухгалтеров, в которой вы найдете ответ на любой, даже самый сложный вопрос.
Попробуйте бесплатный доступ на 3 дня на 1gl.ru!

Персональные консультации по учету и налогам

Лучшие ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву. Ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву.



Вопросы и ответы по теме

Статьи по теме





Совет недели

Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
  • Налоговый кодекс
  • Гражданский кодекс
  • Трудовой кодекс

Новые документы

Все изменения в законодательстве для бухгалтера


Опросы

Где вы взяли свою учетную политику?

  Результаты

Система Главбух

Профессиональная справочная система для бухгалтеров

Получить демодоступ

Программа Главбух: Зарплата и кадры

Сервис по расчету и оформлению выплат работникам

Попробовать бесплатно


Калькуляторы и справочники


Пока вы были в отпуске

Самые важные события, материалы и изменения в законе


Подписка на рассылки


Новости компаний

Наши партнеры

  • Семинар для бухгалтера
  • Практическое налоговое планирование
  • Зарплата
  • Учет в строительстве
  • Юрист компании
  • Кадровое дело
  • Учет.Налоги.Право
  • Документы и комментарии
  • Учет в сельском хозяйстве
  • Коммерческий директор
  • Упрощенка

© ООО «Актион группа Главбух»
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Главбух».
Купить журнал «Главбух» вы можете в издательстве и его филиалах, а также в вашем городе и на почте.