Пособие надо посчитать из минималки.

Пониженное пособие надо платить со дня нарушения (ст. 8 закона № 255-ФЗ ). А значит, этот и все последующие больничные надо оплатить в минимальном размере. Но только если причины нарушения были неуважительные.

Уважительность причины определяет не врач, а компания (п. 11 Положения, утв. постановлением Правительства РФ от 12.02.94 № 101). Для этого надо создать комиссию по социальному страхованию из числа сотрудников компании, затребовать от работника письменные пояснения, принять решение и издать приказ.

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