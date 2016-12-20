Сотрудник получил травму и длительное время находится на стационарном и амбулаторном лечении. Передал компании уже три листка нетрудоспособности. Причем в третьем стоит отметка о нарушении больничного режима — работник не пришел на прием к врачу в назначенный срок. Как оплачивать этот листок и все последующие?
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Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
Пособие надо посчитать из минималки.
Пониженное пособие надо платить со дня нарушения (ст. 8 закона № 255-ФЗ). А значит, этот и все последующие больничные надо оплатить в минимальном размере. Но только если причины нарушения были неуважительные.
Уважительность причины определяет не врач, а компания (п. 11 Положения, утв. постановлением Правительства РФ от 12.02.94 № 101). Для этого надо создать комиссию по социальному страхованию из числа сотрудников компании, затребовать от работника письменные пояснения, принять решение и издать приказ.
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