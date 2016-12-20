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Новая классификация основных средств — как применять в учете

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20 декабря 64 просмотра

Учет у индивидуального предпринимателя на упрощенке с объектом „доходы“. Он зарегистрирован во Владимирской области, но планирует открыть розничный магазин спортивных товаров в Москве. Будет ли бизнесмен платить торговый сбор? И если да, то как этого избежать?

отвечает:

Компании и предприниматели, которые торгуют в столице, платят торговый сбор (п. 1 ст. 411 НК РФ). При этом такая обязанность возникает, даже если предприниматель зарегистрирован в другом регионе (письмо ФНС России от 16.06.15 № ГД-4-3/10382). На уплаченный сбор уменьшается налог на упрощенке. Но данный предприниматель этого сделать не сможет, так как будет перечислять налог в бюджет Владимирской области. А на сбор уменьшается только налог, перечисленный в бюджет столицы (письмо Минфина России от 15.07.15 № 03-11-09/40621).

Чтобы избежать торгового сбора, предприниматель может перевести свою деятельность в столице на патент (подп. 45, 46 п. 2 ст. 346.43 НК РФ). На этом спецрежиме торговый сбор не платят. А сколько будет стоить патент, можно посчитать на сайте patent.nalog.ru. Для перехода на патентную систему надо подать заявление в инспекцию по месту ведения бизнеса. В течение пяти рабочих дней ИФНС поставит предпринимателя на учет (п. 1 ст. 346.46 НК РФ).

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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