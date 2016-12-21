Если в СЗВ-М - лишний сотрудник, подайте отменяющую форму. В пункте «Тип формы» укажите код «отмн». А в самой форме укажите Ф. И. О., СНИЛС и ИНН лишнего сотрудника. В каких еще случаях отменять или дополнять уже сданный отчет, читайте в рекомендации.

Если отчет СЗВ-М сдать позже срока, то страхователя оштрафуют. Размер штрафа – 500 руб. за каждого застрахованного сотрудника.

Отчет СЗВ-М сдали своевременно, но указали в нем данные не по всем сотрудникам? Опять же компании выпишут штраф – 500 руб. за каждого застрахованного сотрудника, которого не внесли в отчет.

Сдали вовремя, но в отчете неверные данные – тоже штраф. Размер тот же – 500 руб. за каждого застрахованного сотрудника, по которому привели недостоверные данные (например, указали неверный ИНН).

Чтобы избежать штрафа, уточните СЗВ-М в течение двух недель с момента, когда получите протокол из ПФР. Это следует из части 4 статьи 17 Закона от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ. Подтверждают это и сотрудники ПФР в своих частных разъяснениях.