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20 декабря 75 просмотров

Сотрудник ездил в командировку в Китай. По положению о командировках суточные составляют 38 долларов США в день. На дату выдачи в переводе на рубли эта сумма меньше 2500 рублей. А если брать курс ЦБ РФ на дату утверждения авансового отчета, то получается выше 2500 рублей. Надо ли удержать НДФЛ?

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отвечает:

Да, надо.

НДФЛ не облагаются суточные в пределах 2500 рублей за каждый день заграничной командировки (п. 3 ст. 217 НК РФ). Если для налога на прибыль Минфин требуют посчитать расходы по курсу на дату выдачи аванса (письмо от 03.09.15 № 03-03-07/50836), то для НДФЛ — по курсу на дату получения дохода. Это дата утверждения авансового отчета (письмо от 27.03.15№ 03-04-07/17023). Логика следующая. На дату выдачи у сотрудника не возникает дохода, ведь он получает аванс. Доход определяют на дату утверждения отчета. На эту дату валютные суточные превысят 2500 рублей.

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Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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