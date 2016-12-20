Да, надо.

НДФЛ не облагаются суточные в пределах 2500 рублей за каждый день заграничной командировки (п. 3 ст. 217 НК РФ). Если для налога на прибыль Минфин требуют посчитать расходы по курсу на дату выдачи аванса (письмо от 03.09.15 № 03-03-07 /50836), то для НДФЛ — по курсу на дату получения дохода. Это дата утверждения авансового отчета (письмо от 27.03.15 № 03-04-07 /17023). Логика следующая. На дату выдачи у сотрудника не возникает дохода, ведь он получает аванс. Доход определяют на дату утверждения отчета. На эту дату валютные суточные превысят 2500 рублей.

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>