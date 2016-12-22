Наши сайты
Новогодние подарки!
Журнал, справочная система и сервисы
№1
Январь

В свежем «Главбухе»

Перемены в работе, которые готовят чиновники и законодатели

Подписка
Новогодние подарки!
№1
22 декабря 250 просмотров

Что будет с переплатой по страховым взносам, если не вернуть до 2017 года?

Формы по теме

отвечает:

С 2017 года распоряжаться переплатами будет уже ФНС России, а не фонды. Что будет с переплатой по страховым взносам?

Если у вас есть задолженность по налогам, то инспекторы могут направить переплату по взносам на погашение недоимок. Если долгов нет, то вернуть деньги получится через ИФНС, предварительно согласовав с ПФР и ФСС России. Проще вернуть излишки взносов до конца 2016 года. Как это сделать, читайте в рекомендации.

Обнаружить переплату может как сама организация, так и территориальное отделение внебюджетного фонда. Если переплату обнаружило территориальное отделение фонда, то в течение следующих 10 рабочих дней оно должно известить об этом организацию письменно или в форме электронного документа (ч. 3 ст. 26 Закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ).

Порядок возврата (зачета) взносов на обязательное пенсионное (социальное, медицинское) страхование (пеней и штрафов) зависит от причины, по которой у организации образовалась переплата, и способа, которым она возвращается. Возможны три варианта:

Порядок зачета (возврата) сумм, излишне уплаченных самой организацией, регулирует статья 26 Закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ. Порядок зачета (возврата) сумм, излишне взысканных территориальными отделениями внебюджетных фондов, установлен статьей 27 Закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ.

Чтобы зачесть (вернуть) переплату, используйте формы документов, которые утверждены приказом ФСС России от 17 февраля 2015 г. № 49постановлением Правления Пенсионного Фонда РФ от 22 декабря 2015 г. № 511п.

Профессиональная справочная система для бухгалтеров, в которой вы найдете ответ на любой, даже самый сложный вопрос.
Попробуйте бесплатный доступ на 3 дня на 1gl.ru!

Персональные консультации по учету и налогам

Лучшие ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву. Ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву.



Вопросы и ответы по теме

Статьи по теме

Новости по теме





Совет недели

Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
  • Налоговый кодекс
  • Гражданский кодекс
  • Трудовой кодекс

Новые документы

Все изменения в законодательстве для бухгалтера


Опросы

Где вы взяли свою учетную политику?

  Результаты

Система Главбух

Профессиональная справочная система для бухгалтеров

Получить демодоступ

Программа Главбух: Зарплата и кадры

Сервис по расчету и оформлению выплат работникам

Попробовать бесплатно


Калькуляторы и справочники


Пока вы были в отпуске

Самые важные события, материалы и изменения в законе


Подписка на рассылки


Новости компаний

Наши партнеры

  • Семинар для бухгалтера
  • Практическое налоговое планирование
  • Зарплата
  • Учет в строительстве
  • Юрист компании
  • Кадровое дело
  • Учет.Налоги.Право
  • Документы и комментарии
  • Учет в сельском хозяйстве
  • Коммерческий директор
  • Упрощенка

© ООО «Актион группа Главбух»
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Главбух».
Купить журнал «Главбух» вы можете в издательстве и его филиалах, а также в вашем городе и на почте.