С 2017 года распоряжаться переплатами будет уже ФНС России, а не фонды. Что будет с переплатой по страховым взносам?

Если у вас есть задолженность по налогам, то инспекторы могут направить переплату по взносам на погашение недоимок. Если долгов нет, то вернуть деньги получится через ИФНС, предварительно согласовав с ПФР и ФСС России. Проще вернуть излишки взносов до конца 2016 года. Как это сделать, читайте в рекомендации.

Обнаружить переплату может как сама организация, так и территориальное отделение внебюджетного фонда. Если переплату обнаружило территориальное отделение фонда, то в течение следующих 10 рабочих дней оно должно известить об этом организацию письменно или в форме электронного документа (ч. 3 ст. 26 Закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ).

Порядок возврата (зачета) взносов на обязательное пенсионное (социальное, медицинское) страхование (пеней и штрафов) зависит от причины, по которой у организации образовалась переплата, и способа, которым она возвращается. Возможны три варианта:

Порядок зачета (возврата) сумм, излишне уплаченных самой организацией, регулирует статья 26 Закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ. Порядок зачета (возврата) сумм, излишне взысканных территориальными отделениями внебюджетных фондов, установлен статьей 27 Закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ.

Чтобы зачесть (вернуть) переплату, используйте формы документов, которые утверждены приказом ФСС России от 17 февраля 2015 г. № 49, постановлением Правления Пенсионного Фонда РФ от 22 декабря 2015 г. № 511п.