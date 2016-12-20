НДФЛ со стоимости всех билетов надо удержать из зарплаты работника. А взносы платить не нужно.

НДФЛ облагаются доходы «физика» в денежной и натуральной форме (п. 1 ст. 210 НК РФ). Оплата билетов к месту отдыха является доходом сотрудника в натуральной форме, с которого надо удерживать НДФЛ. Причем налоговики считают, что налог надо удержать у работника со стоимости всех билетов — оплаченных как за него самого, так и за детей (письмо УФНС России по г. Москве от 01.09.15 № 13–11/089330).