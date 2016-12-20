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Налоговые долги останутся секретом только до 1 июля

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20 декабря 129 просмотров

По коллективному договору компания планирует ежегодно оплачивать дорогу к месту отпуска руководящему составу компании и их детям. Как рассчитать НДФЛ со стоимости проезда детей: удержать из зарплаты сотрудника или подать справки о доходах на родственников работника? Платить ли взносы с билетов, оплаченных за детей?

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отвечает:

НДФЛ со стоимости всех билетов надо удержать из зарплаты работника. А взносы платить не нужно.

НДФЛ облагаются доходы «физика» в денежной и натуральной форме (п. 1 ст. 210 НК РФ). Оплата билетов к месту отдыха является доходом сотрудника в натуральной форме, с которого надо удерживать НДФЛ. Причем налоговики считают, что налог надо удержать у работника со стоимости всех билетов — оплаченных как за него самого, так и за детей (письмо УФНС России по г. Москве от 01.09.15 № 13–11/089330).

Что касается взносов, то ими облагается только стоимость билетов для сотрудника. Ведь с его детьми у компании нет трудовых отношений и заключенных гражданско-правовых договоров (письма Минтруда России от 20.05.15 № 17–3/10/В-3536 , от 30.12.14 № 17–3/В-641). В то же время фонды и инспекции сравнивают данные из справок 2-НДФЛ с индивидуальными сведениями, поэтому могут возникнуть вопросы, почему на эти суммы не начислены взносы. Фонд может потребовать пояснения. В этом случае следует объяснить, в связи с чем налоговая база для НДФЛ и база для взносов отличаются.

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Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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