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Инспекторы оштрафуют за невыданный чек, даже если покупатель его не просил

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22 декабря 103 просмотра

Что будет, если график отпусков на 2017 год не утвержден?

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отвечает:

Если график отпусков не утвержден, организацию могут оштрафовать на сумму до 50 000 руб.

График можно составить как по унифицированной форме № Т-7, так и по самостоятельно разработанной. Готовый образец графика отпусков смотрите в рекомендации.

График отпусков оформляют сотрудники отдела кадров. Если отдела кадров нет, то график может составить тот сотрудник, на которого возложены обязанности вести кадровый учет. Составляют этот документ на каждый календарный год. Причем подготовить его нужно за две недели до наступления этого периода. То есть, к примеру, график отпусков на 2017 год должен быть датирован не позже 16 декабря 2016 года (17 декабря – суббота).

Составляя график, учтите мнение выборного органа первичной профсоюзной организации (при его наличии), специфику деятельности и пожелания сотрудников.

Об этом сказано в статье 123 Трудового кодекса РФ.

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Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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