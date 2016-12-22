Если график отпусков не утвержден, организацию могут оштрафовать на сумму до 50 000 руб.

График можно составить как по унифицированной форме № Т-7, так и по самостоятельно разработанной. Готовый образец графика отпусков смотрите в рекомендации.

График отпусков оформляют сотрудники отдела кадров. Если отдела кадров нет, то график может составить тот сотрудник, на которого возложены обязанности вести кадровый учет. Составляют этот документ на каждый календарный год. Причем подготовить его нужно за две недели до наступления этого периода. То есть, к примеру, график отпусков на 2017 год должен быть датирован не позже 16 декабря 2016 года (17 декабря – суббота).

Составляя график, учтите мнение выборного органа первичной профсоюзной организации (при его наличии), специфику деятельности и пожелания сотрудников.

Об этом сказано в статье 123 Трудового кодекса РФ.