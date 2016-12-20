«Физик» вправе получить социальный вычет не более 50 тыс. рублей, если оплачивает обучение ребенка в возрасте до 24 лет (подп. 2 п. 1 ст. 219 НК РФ). Есть еще несколько условий.
Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
«Физик» вправе получить социальный вычет не более 50 тыс. рублей, если оплачивает обучение ребенка в возрасте до 24 лет (подп. 2 п. 1 ст. 219 НК РФ). Есть еще несколько условий.
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