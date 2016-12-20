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По-новому отражайте зарплату в 6‑НДФЛ

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20 декабря 69 просмотров

Сын директора компании в этом году поступил в вуз на очное отделение. Обучение оплачивает руководитель, но договор с университетом оформлен на ребенка. Вправе ли директор получить вычет по НДФЛ?

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отвечает:

 «Физик» вправе получить социальный вычет не более 50 тыс. рублей, если оплачивает обучение ребенка в возрасте до 24 лет (подп. 2 п. 1 ст. 219 НК РФ). Есть еще несколько условий. Во-первых, ребенок должен учиться очно. Во-вторых, у вуза должна быть лицензия на образовательную деятельность. Право на вычет надо подтвердить документами. Для этого вместе с декларацией3-НДФЛ нужно представить договор с вузом и документы, подтверждающие оплату (письмо ФНС России от 22.11.12 № ЕД-4-3/19630). В Минфине раньше считали, что все эти бумаги должны оформляться на родителя (письмо от 22.11.13 № 03-04-05/50508). Только тогда он вправе заявить вычет. Но недавно чиновники изменили свое мнение. Не важно, на кого оформлен договор с учебным учреждением. Главное, чтобы квитанции об оплате были оформлены на родителя (письмо от 24.08.15 № 03-04-05/48662).

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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