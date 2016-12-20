«Физик» вправе получить социальный вычет не более 50 тыс. рублей, если оплачивает обучение ребенка в возрасте до 24 лет (подп. 2 п. 1 ст. 219 НК РФ). Есть еще несколько условий. Во-первых , ребенок должен учиться очно. Во-вторых , у вуза должна быть лицензия на образовательную деятельность. Право на вычет надо подтвердить документами. Для этого вместе с декларацией 3-НДФЛ нужно представить договор с вузом и документы, подтверждающие оплату (письмо ФНС России от 22.11.12 № ЕД-4-3 /19630). В Минфине раньше считали, что все эти бумаги должны оформляться на родителя (письмо от 22.11.13 № 03-04-05 /50508). Только тогда он вправе заявить вычет. Но недавно чиновники изменили свое мнение. Не важно, на кого оформлен договор с учебным учреждением. Главное, чтобы квитанции об оплате были оформлены на родителя (письмо от 24.08.15 № 03-04-05 /48662).