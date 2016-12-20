Да, вправе.

При оплате картой продавец должен выдать покупателю слип терминала и чек ККТ (п. 6 Положения, утв. постановлением Правительства РФ от 23.07.07 № 470). Если фирма будет выдавать эти документы в другом отделе, кассовую дисциплину она не нарушит. А чтобы организовать раздельный учет, можно пробивать оплату по трем секциям: по одной принимать наличку, по второй и третьей — оплату картами за разные отделы. Конечно, если такие настройки позволяет сделать ККТ.