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Главбух года — Людмила Карпачева

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20 декабря 42 просмотра

Компания на упрощенке, продает в розницу косметические средства. У нее два отдела в торговом центре, которые расположены друг напротив друга. В одном продают средства по уходу за волосами, в другом — за ногтями. В каждом отделе своя ККТ. Купили устройство для считывания информации с пластиковых карт и подключили его к ККТ в одном из отделов. Если покупатель из другого отдела захочет платить картой, вправе ли фирма пробить слип и чек в другом отделе?

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отвечает:

Да, вправе.

При оплате картой продавец должен выдать покупателю слип терминала и чек ККТ (п. 6 Положения, утв. постановлением Правительства РФ от 23.07.07 № 470). Если фирма будет выдавать эти документы в другом отделе, кассовую дисциплину она не нарушит. А чтобы организовать раздельный учет, можно пробивать оплату по трем секциям: по одной принимать наличку, по второй и третьей — оплату картами за разные отделы. Конечно, если такие настройки позволяет сделать ККТ.

Так как в компании две ККТ, то должно быть и два журнала кассира-операциониста по форме КМ-4 (утв. постановлением Госкомстата России от 25.12.98 № 132). Заполняют его на основании Z-отчетов, поэтому оплату по картам за продукцию соседнего магазина надо отражать в журнале того отдела, который выбивал чек и слип. В графу 12 нужно записывать количество пластиковых карт, которыми платили покупатели. А в графу 13 — сумму, которую оплатили картами.

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Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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