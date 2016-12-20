Да, вправе.
При оплате картой продавец должен выдать покупателю слип терминала и чек ККТ (п. 6 Положения, утв. постановлением Правительства РФ от
Так как в компании две ККТ, то должно быть и два журнала
Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
Да, вправе.
При оплате картой продавец должен выдать покупателю слип терминала и чек ККТ (п. 6 Положения, утв. постановлением Правительства РФ от
Так как в компании две ККТ, то должно быть и два журнала
Все изменения в законодательстве для бухгалтера
Где вы взяли свою учетную политику?
Профессиональная справочная система для бухгалтеровПолучить демодоступ
Сервис по расчету и оформлению выплат работникамПопробовать бесплатно
Самые важные события, материалы и изменения в законе