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23 декабря 54 просмотра

Как выплатить аванс, если сотрудник болел в первой половине месяца?

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отвечает:

Если сотрудник болел в первой половине месяца, аванс выдайте в размере не меньше, чем полагается сотруднику за реально отработанное им время. Если он проболел всю первую половину месяца и отработанных дней нет, то аванс можно не выплачивать совсем. Числовой пример, как считать аванс тому, кто болел в начале месяца, смотрите в рекомендации.

Все работодатели обязаны выплачивать зарплату не реже чем каждые полмесяца. Часть зарплаты, которую Трудовой кодекс РФ обязывает выплатить сотрудникам по истечении полумесяца, не может быть меньше тарифной ставки или оклада за фактически отработанное время (фактически выполненную работу). Данный вывод есть в письме Роструда от 8 сентября 2006 г. № 1557-6.

С 3 октября 2016 года зарплату нужно платить не позднее 15-го числа после окончания периода, за который она начислена. То есть крайний срок выдачи аванса 30-е число текущего месяца, а самой зарплаты – 15-е число следующего месяца (ч. 6 ст. 136 ТК РФ). Если работодатель выдавал зарплату позднее, надо изменить сроки выдачи зарплаты. Для этого заключите с сотрудником допсоглашение к трудовому договору. Также можно оформить уведомление об изменении условий оплаты труда.

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Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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