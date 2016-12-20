Нет, такие записи в трудовой книжке сейчас не делают (п. 21 Правил, утв. постановлением Правительства РФ от
Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
Нет, такие записи в трудовой книжке сейчас не делают (п. 21 Правил, утв. постановлением Правительства РФ от
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