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23 декабря 119 просмотров

Что изменится в правилах расчета больничного пособия в 2017 году?

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Во-первых, изменится расчетный период. В 2016 году для расчета вы брали период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2015 года. С 2017 года – с 1 января 2015 года по 31 декабря 2016 года. Во-вторых, в расчете больничного изменится максимальное ограничение по заработку за 2016 год до 718 000 руб. В остальном правила расчета останутся те, что действуют сейчас. Пример расчета среднего заработка для больничного смотрите в рекомендации.

Чтобы рассчитать сумму больничного пособия, которую работодатель должен выплатить сотруднику, определите:
1) расчетный период;
2) заработок сотрудника за расчетный период;
3) средний дневной заработок сотрудника;
4) страховой стаж сотрудника;
5) предельный размер пособия;
6) итоговую сумму больничного пособия.

Такой порядок расчета применяйте вне зависимости от причины нетрудоспособности (болезнь самого сотрудника, члена его семьи, бытовая травма, несчастный случай на производстве и т. д.). Также не имеет значения применяемая система налогообложения.

Это следует из статьи 14 Закона от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ и положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 15 июня 2007 г. № 375.

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Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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