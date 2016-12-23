Во-первых, изменится расчетный период. В 2016 году для расчета вы брали период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2015 года. С 2017 года – с 1 января 2015 года по 31 декабря 2016 года. Во-вторых, в расчете больничного изменится максимальное ограничение по заработку за 2016 год до 718 000 руб. В остальном правила расчета останутся те, что действуют сейчас. Пример расчета среднего заработка для больничного смотрите в рекомендации.

Чтобы рассчитать сумму больничного пособия, которую работодатель должен выплатить сотруднику, определите:

1) расчетный период;

2) заработок сотрудника за расчетный период;

3) средний дневной заработок сотрудника;

4) страховой стаж сотрудника;

5) предельный размер пособия;

6) итоговую сумму больничного пособия.

Такой порядок расчета применяйте вне зависимости от причины нетрудоспособности (болезнь самого сотрудника, члена его семьи, бытовая травма, несчастный случай на производстве и т. д.). Также не имеет значения применяемая система налогообложения.

Это следует из статьи 14 Закона от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ и положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 15 июня 2007 г. № 375.