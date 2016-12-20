Да, вправе.
Расчетный листок дистанционному работнику можно направить в виде электронного документа (ст. 312.1 ТК РФ). То есть его надо заверить усиленной квалифицированной подписью директора компании.
Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
Да, вправе.
Расчетный листок дистанционному работнику можно направить в виде электронного документа (ст. 312.1 ТК РФ). То есть его надо заверить усиленной квалифицированной подписью директора компании.
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