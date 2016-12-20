Мы считаем, что налог удерживать не надо. Но не исключены споры с налоговиками.

Компания оплачивает проезд и проживание ученых в своих интересах, чтобы они приняли участие в конференции и презентовали товар потенциальным покупателям. Это подтверждают и заключенные с «физиками» договоры, в которых записано, что компания готова оплачивать проезд и проживание ученых для проведения ими форума. Поэтому материальной выгоды и доходов от участия в конференции у «физиков» не возникает. И рассчитывать НДФЛ не надо. Так же считают и налоговики ( письмо ФНС России от 03.09.12 № ОА-4-13/14633 ).

Но инспекторы в некоторых регионах спорят с компаниями и считают, что оплата проезда и проживания — это доход «физиков» в натуральной форме ( подп. 2 п. 2 ст. 211 НК РФ ). Доказать иную позицию в некоторых регионах удается в суде ( постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 26.03.13 № А40-37553/12-20-186 ).