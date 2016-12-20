Компания хочет поменять порядок нумерации счетов-фактур. Каждый месяц планируют нумеровать счета-фактуры с единицы, а через тире записывать номер месяца. Например, в сентябре — 1/09, 2/09, 3/09 и т. д. В октябре — 1/10, 2/10, 3/10 и т. д. Допустима ли такая нумерация?
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Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
Да, допустима.
Правила заполнения счетов-фактур четко не определяют, как нумеровать счета-фактуры. В них сказано лишь, что порядковые номера счетов-фактур присваиваются в общем хронологическом порядке (подп. «а» п. 1 приложения 2 к постановлению Правительства РФ от 26.12.11 № 1137). А если товар отгружает подразделение, то порядковый номер счета-фактуры через разделительный знак / дополняется цифровым индексом подразделения.
В то же время правила не запрещают использовать разделительные знаки при нумерации счетов-фактур головного офиса. Главное закрепить порядок присвоения номеров в учетной политике. Например, можно ежемесячно нумеровать счета-фактуры с единицы, а через дробь писать номер месяца. Но чиновники против ежедневного возобновления нумерации (письмо Минфина России от 11.10.13 № 03-07-09/42466). В то же время, даже если инспекторы признают нумерацию недопустимой, для обеих сторон никаких последствий не будет. Поставщика не оштрафуют за отсутствие документа, а покупатель вправе заявить вычет (п. 2 ст. 169 НК РФ).