Да, допустима.

Правила заполнения счетов-фактур четко не определяют, как нумеровать счета-фактуры . В них сказано лишь, что порядковые номера счетов-фактур присваиваются в общем хронологическом порядке (подп. «а» п. 1 приложения 2 к постановлению Правительства РФ от 26.12.11 № 1137). А если товар отгружает подразделение, то порядковый номер счета-фактуры через разделительный знак / дополняется цифровым индексом подразделения.