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21 декабря 48 просмотров

Один из сотрудников был переведен в обособленное подразделение. Сейчас он идет в отпуск. Надо ли учитывать зарплату сотрудника в головном офисе при расчете отпускных?

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отвечает:

Да, надо.

Обособленное подразделение — это часть одной компании (п. 3 ст. 55 ГК РФ). Оно не является самостоятельным работодателем (ст. 20 ТК РФ). Поэтому, если компания перевела сотрудника из головного офиса в подразделение, смены работодателя не произошло. И при расчете отпускных компания учтет общую зарплату сотрудника до и после перевода. Доходы надо взять исходя из 12 месяцев, предшествующих месяцу отпуска (п. 2 Положения, утв. постановлением Правительства РФ от 24.12.07 № 922).

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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