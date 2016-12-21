Да, надо.

Обособленное подразделение — это часть одной компании (п. 3 ст. 55 ГК РФ). Оно не является самостоятельным работодателем (ст. 20 ТК РФ). Поэтому, если компания перевела сотрудника из головного офиса в подразделение, смены работодателя не произошло. И при расчете отпускных компания учтет общую зарплату сотрудника до и после перевода. Доходы надо взять исходя из 12 месяцев, предшествующих месяцу отпуска (п. 2 Положения, утв. постановлением Правительства РФ от 24.12.07 № 922).

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