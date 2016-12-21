Наши сайты
Новогодние подарки!
Журнал, справочная система и сервисы
№1
Январь

В свежем «Главбухе»

Налоговые долги останутся секретом только до 1 июля

Подписка
Новогодние подарки!
№1
21 декабря 107 просмотров

Розничный магазин на вмененке. Кассир выдает чеки из чекопечатающей машины. Она не расшифровала свою фамилию и инициалы, и налоговики выписали штраф по части 2 статьи 14.5 КоАП. Можно ли отменить штраф?

отвечает:

Мы считаем, что есть основания для отмены решения.

Компании на вмененке вправе не пробивать кассовые чеки, если по требованию покупателя выдают другие документы, подтверждающие оплату (п. 2.1 ч. 2 Федерального закона от 22.05.03№ 54-ФЗ). В частности, чеки из чекопечатающей машинки. При этом на документе должны быть его наименование, номер, дата выдачи, название и ИНН компании и другие реквизиты, в том числе подпись, фамилия и инициалы работника. Если кассир не расшифровал подпись, инспекторы приравнивают оформление такого чека к отказу в выдаче документа и штрафуют компанию на 40 тыс. рублей (ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ).

У компании есть аргументы отменить штраф. Во-первых, чек надо выдавать, только если этого требует покупатель. Если он не требовал чек, то нет и оснований для штрафа за недочеты в оформлении документа. Во-вторых, штраф предусмотрен за невыдачу чека. А за ошибки в нем ответственности нет. Если инспекция не примет такие доводы, то они сработают в суде (постановления Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.04.15№ 18АП-3741/2015, Восьмого арбитражного апелляционного суда от 10.09.15 № 08АП-9121/2015).

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>

Персональные консультации по учету и налогам

Лучшие ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву. Ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву.



Вопросы и ответы по теме

Статьи по теме

Новости по теме





Совет недели

Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
  • Налоговый кодекс
  • Гражданский кодекс
  • Трудовой кодекс

Новые документы

Все изменения в законодательстве для бухгалтера


Опросы

Где вы взяли свою учетную политику?

  Результаты

Система Главбух

Профессиональная справочная система для бухгалтеров

Получить демодоступ

Программа Главбух: Зарплата и кадры

Сервис по расчету и оформлению выплат работникам

Попробовать бесплатно


Калькуляторы и справочники


Пока вы были в отпуске

Самые важные события, материалы и изменения в законе


Подписка на рассылки


Новости компаний

Наши партнеры

  • Семинар для бухгалтера
  • Практическое налоговое планирование
  • Зарплата
  • Учет в строительстве
  • Юрист компании
  • Кадровое дело
  • Учет.Налоги.Право
  • Документы и комментарии
  • Учет в сельском хозяйстве
  • Коммерческий директор
  • Упрощенка

© ООО «Актион группа Главбух»
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Главбух».
Купить журнал «Главбух» вы можете в издательстве и его филиалах, а также в вашем городе и на почте.