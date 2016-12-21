Розничный магазин на вмененке. Кассир выдает чеки из чекопечатающей машины. Она не расшифровала свою фамилию и инициалы, и налоговики выписали штраф по части 2 статьи 14.5 КоАП. Можно ли отменить штраф?
Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
Мы считаем, что есть основания для отмены решения.
Компании на вмененке вправе не пробивать кассовые чеки, если по требованию покупателя выдают другие документы, подтверждающие оплату (п. 2.1 ч. 2 Федерального закона от 22.05.03№ 54-ФЗ). В частности, чеки из чекопечатающей машинки. При этом на документе должны быть его наименование, номер, дата выдачи, название и ИНН компании и другие реквизиты, в том числе подпись, фамилия и инициалы работника. Если кассир не расшифровал подпись, инспекторы приравнивают оформление такого чека к отказу в выдаче документа и штрафуют компанию на 40 тыс. рублей (ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ).
У компании есть аргументы отменить штраф. Во-первых, чек надо выдавать, только если этого требует покупатель. Если он не требовал чек, то нет и оснований для штрафа за недочеты в оформлении документа. Во-вторых, штраф предусмотрен за невыдачу чека. А за ошибки в нем ответственности нет. Если инспекция не примет такие доводы, то они сработают в суде (постановления Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.04.15№ 18АП-3741/2015, Восьмого арбитражного апелляционного суда от 10.09.15 № 08АП-9121/2015).
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