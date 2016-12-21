Мы считаем, что есть основания для отмены решения.

Компании на вмененке вправе не пробивать кассовые чеки, если по требованию покупателя выдают другие документы, подтверждающие оплату (п. 2.1 ч. 2 Федерального закона от 22.05.03 № 54-ФЗ ). В частности, чеки из чекопечатающей машинки. При этом на документе должны быть его наименование, номер, дата выдачи, название и ИНН компании и другие реквизиты, в том числе подпись, фамилия и инициалы работника. Если кассир не расшифровал подпись, инспекторы приравнивают оформление такого чека к отказу в выдаче документа и штрафуют компанию на 40 тыс. рублей (ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ).

У компании есть аргументы отменить штраф. Во-первых , чек надо выдавать, только если этого требует покупатель. Если он не требовал чек, то нет и оснований для штрафа за недочеты в оформлении документа. Во-вторых , штраф предусмотрен за невыдачу чека. А за ошибки в нем ответственности нет. Если инспекция не примет такие доводы, то они сработают в суде (постановления Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.04.15 № 18АП-3741 /2015, Восьмого арбитражного апелляционного суда от 10.09.15 № 08АП-9121 /2015).

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