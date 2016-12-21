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21 декабря 22 просмотра

Можно ли заключить договор аренды офиса с иностранцем?

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отвечает:

Да, можно. Но надо проверить, законно ли иностранец находится в России.

Гражданский кодекс не ограничивает круг арендаторов. То есть им может быть как организация, так и «физик», в том числе иностранец. Проблем не возникнет, если иностранец находится в России законно, к примеру у него есть вид на жительство.

Если же организация оказывает услуги иностранцам, которые пребывают в России незаконно, то компанию могут оштрафовать на 300 тыс. рублей, а руководителя — на 30 тыс. рублей. Штраф возможен за оказание иностранцам любых услуг, а не только за сдачу в аренду жилых помещений (п. 3 ст. 18.9 КоАП). Поэтому передача в аренду офиса тоже подпадает под штраф (постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 10.07.14 № Ф07-5033/2014).

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Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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