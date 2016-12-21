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Бухгалтеры запутались в новых и старых кодах услуг

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21 декабря 40 просмотров

Удерживать ли НДФЛ со стоимости транспорта для сотрудников?

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отвечает:

Это зависит от того, могут ли сотрудники сами добираться до дома общественным транспортом.

Если не могут (удаленность места работы, позднее время и т. п.), тогда доходов у работников не возникает, так как стоимость проезда не является экономической выгодой (ст. 41 НК РФ, письмо Минфина России от 07.09.15 № 03-04-06/51326).

Если сотрудники могут сами добраться домой на общественном транспорте, но компания их развозит, надо удержать НДФЛ. Исключение, когда организация бесплатно доставляет домой инвалидов. Такие услуги можно отнести к мерам по реабилитации, а они не облагаются НДФЛ (ст. 9 Федерального закона от 24.11.95 № 181-ФЗ, п. 22 ст. 217 НК РФ). В остальных случаях стоимость бесплатной доставки по инициативе компании является доходом работников (п. 1 ст. 210, п. 2 ст. 211 НК РФ). Правда, обязанности налогового агента возникают, если компания может определить размер дохода каждого сотрудника. Для этого надо ежедневно учитывать расходы на доставку и распределять их по сотрудникам исходя из данных табеля учета рабочего времени.

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Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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