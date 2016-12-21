Инспекция недавно прислала требование по встречной проверке. У компании запросили сведения о проверяемом контрагенте. В частности, налоговиков интересует, с кем из работников контрагента фирма сотрудничает, где заключала договор и т. п. Пояснения компания направила, но позже установленного срока. Вправе ли инспекторы оштрафовать за опоздание?
Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
Да, вправе, на 5000 рублей.
Штраф предусмотрен не только за непредставление сведений о контрагенте, но и за их несвоевременную сдачу (п. 1 ст. 129.1 НК РФ). Если компания повторно допустит такое же нарушение, то штраф уже равен 20 тыс. рублей.
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