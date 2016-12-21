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21 декабря 289 просмотров

Директору позвонили из налоговой и пригласили на допрос. Вправе ли инспекторы вызывать на допрос по телефону?

отвечает:

Нет, инспекция вправе вызвать свидетеля на допрос только повесткой. Ее обычно направляют заказным письмом или передают лично, а получатель ставит свою подпись и дату, когда ему вручили документ. Свидетель вправе не идти на допрос, если его вызвали по телефону или SMS-сообщением.

Форма повестки о вызове на допрос свидетеля рекомендованная (письмо ФНС России от  17.07.13 №  АС-4-2/12837). В повестке необходимо назвать причины ее направления, конкретную дату и точное время начала допроса в часах и минутах, место его проведения.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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