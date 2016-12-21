Нет, инспекция вправе вызвать свидетеля на допрос только повесткой. Ее обычно направляют заказным письмом или передают лично, а получатель ставит свою подпись и дату, когда ему вручили документ. Свидетель вправе не идти на допрос, если его вызвали по телефону или SMS-сообщением.

Форма повестки о вызове на допрос свидетеля рекомендованная (письмо ФНС России от 17.07.13 № АС-4-2/12837). В повестке необходимо назвать причины ее направления, конкретную дату и точное время начала допроса в часах и минутах, место его проведения.