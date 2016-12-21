Только в случаях, прямо названных в кодексе. Например, если компания сдает через представителя декларацию. Тогда к отчетности надо приложить копию доверенности, которая подтвердит его полномочия (п. 5 ст. 80 НК РФ).
Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
Только в случаях, прямо названных в кодексе. Например, если компания сдает через представителя декларацию. Тогда к отчетности надо приложить копию доверенности, которая подтвердит его полномочия (п. 5 ст. 80 НК РФ).
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