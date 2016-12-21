Безопаснее, чтобы каждый сотрудник оформил служебную записку.

Если сотрудник едет на автомобиле компании, срок его пребывания в командировке подтверждает служебная записка (п. 7 Положения, утв. постановлением Правительства РФ от 13.10.08 № 749). Если сотрудники ездили на одном автомобиле, опрошенные нами налоговики считают, что можно составить один документ от имени троих работников.