Двое юристов поехали в другой город представлять компанию в суде. Водитель компании повез их на служебной машине. Всем троим работникам оформили командировку. Должен ли каждый сотрудник оформить служебную записку?
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Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
Безопаснее, чтобы каждый сотрудник оформил служебную записку.
Если сотрудник едет на автомобиле компании, срок его пребывания в командировке подтверждает служебная записка (п. 7 Положения, утв. постановлением Правительства РФ от 13.10.08 № 749). Если сотрудники ездили на одном автомобиле, опрошенные нами налоговики считают, что можно составить один документ от имени троих работников.
Безопаснее взять записку у каждого работника. В Положении № 749 сказано, что сотрудник должен составить служебную записку, и не предусмотрено, что оформить можно одну бумагу на всех работников, если они ездили вместе. К служебной записке работник прикладывает бумаги, подтверждающие расходы и использование автомобиля в служебных целях — путевой лист, чеки на бензин и т. д. Эти бумаги будут только у водителя. Остальные работники лишь запишут марку и номер автомобиля. Копии документов прикладывать не обязательно, так как расходы на бензин и парковку компания возмещала только водителю.