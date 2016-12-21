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21 декабря 34 просмотра

С августа компания стала отгружать товары на экспорт. По отгрузкам третьего квартала нулевую ставку уже подтвердили. Но из-за повышения закупочных цен фирма повысила цену уже отгруженных товаров. Такое условие предусмотрено в договоре. Покупатель доплатил за товар, а на вторую партию фирма предоставит небольшую скидку. Как отразить это в декларации по НДС? Надо ли подавать уточненку?

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отвечает:

Увеличение цены надо показать в строке 100, а уменьшение — в строке 110 раздела 4 декларации за четвертый квартал. Уточненку подавать не надо.

При уменьшении или увеличении цены ранее отгруженных товаров компания составляет корректировочные счета-фактуры. Экспортные операции облагаются НДС по нулевой ставке. Поэтому корректировка цены на налоговую базу не повлияет и доплачивать налог не требуется. Но увеличение цены надо отразить в строке 100, а уменьшение — в строке 110 раздела 4.

В то же время изменение экспортной выручки влияет на размер вычетов в отношении товаров, отгруженных на экспорт. Если компания распределяет входной НДС пропорционально экспортной выручке, то пропорция изменится. И налог, который компания принимает к вычету с экспортных товаров, также надо будет скорректировать. Такое изменение учитывают в текущем квартале, а не в периоде отгрузки. Уточнять вычеты в разделе 4 декларации за прошлый период не надо.

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Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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