Увеличение цены надо показать в строке 100, а уменьшение — в строке 110 раздела 4 декларации за четвертый квартал. Уточненку подавать не надо.

При уменьшении или увеличении цены ранее отгруженных товаров компания составляет корректировочные счета-фактуры . Экспортные операции облагаются НДС по нулевой ставке. Поэтому корректировка цены на налоговую базу не повлияет и доплачивать налог не требуется. Но увеличение цены надо отразить в строке 100, а уменьшение — в строке 110 раздела 4.

В то же время изменение экспортной выручки влияет на размер вычетов в отношении товаров, отгруженных на экспорт. Если компания распределяет входной НДС пропорционально экспортной выручке, то пропорция изменится. И налог, который компания принимает к вычету с экспортных товаров, также надо будет скорректировать. Такое изменение учитывают в текущем квартале, а не в периоде отгрузки. Уточнять вычеты в разделе 4 декларации за прошлый период не надо.