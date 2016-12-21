От НДФЛ освобождена оплата проезда на сессию и обратно один раз в год.
Оплата проезда к месту сессии и обратно относится к доходам «физика» в натуральной форме (подп. 1 п. 2 ст. 211 НК РФ). В то же время от налога освобождены выплаты, перечисленные в статье 217 НК РФ. Там, в частности, есть компенсации, установленные законодательством и связанные с возмещением расходов на повышение профессионального уровня работников.
В статье 173 ТК РФ как раз сказано, что работодатель один раз в год должен оплатить проезд на сессию и обратно сотруднику, который получает образование заочно, у вуза есть государственная аккредитация, а работник успешно осваивает программу. В этом случае компенсация проезда не облагается НДФЛ (письмо Минфина России от