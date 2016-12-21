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21 декабря 37 просмотров

Сотрудник заочно получает степень магистра. Учится он в Москве, и фирма оплачивает проезд на каждую сессию и обратно — два раза в год. Удерживать ли НДФЛ со стоимости билетов?

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отвечает:

От НДФЛ освобождена оплата проезда на сессию и обратно один раз в год.

Оплата проезда к месту сессии и обратно относится к доходам «физика» в натуральной форме (подп. 1 п. 2 ст. 211 НК РФ). В то же время от налога освобождены выплаты, перечисленные в статье 217 НК РФ. Там, в частности, есть компенсации, установленные законодательством и связанные с возмещением расходов на повышение профессионального уровня работников.

В статье 173 ТК РФ как раз сказано, что работодатель один раз в год должен оплатить проезд на сессию и обратно сотруднику, который получает образование заочно, у вуза есть государственная аккредитация, а работник успешно осваивает программу. В этом случае компенсация проезда не облагается НДФЛ (письмо Минфина России от 01.09.15№ 03-04-06/50182). Фирма оплачивает проезд два раза в год. А значит, со стоимости билета, оплаченного второй раз за учебный год, нужно удержать НДФЛ.

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Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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