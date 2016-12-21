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21 декабря 47 просмотров

Сотрудники юридического отдела ездят в суд на служебных машинах. Суд находится в центре Москвы, и большинство парковок в этом районе платные. Вправе ли фирма списать расходы на паркинг и какие документы потребовать у сотрудника?

отвечает:

Фирма вправе списать расходы.

Сотрудники не имеют возможности парковать машины на бесплатных местах, поскольку в центре Москвы их нет. Значит, расходы на парковку обоснованы. Их можно учесть как затраты на содержание служебных автомобилей (подп. 11 п. 1 ст. 264 НК РФ).

Чтобы подтвердить расходы, достаточно выдать работнику деньги под отчет на хозяйственные нужды. А он составит авансовый отчет и приложит подтверждающие документы. Если работник оплачивал стоянку через паркомат, у него есть квитанция об оплате. Но оплатить парковку можно и через мобильное приложение. Тогда в качестве подтверждения оплаты можно представить выписку от оператора о списании средств с лицевого счета мобильного телефона. А если работник платил с карты, то потребуется выписка из банка.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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