Фирма вправе списать расходы.

Сотрудники не имеют возможности парковать машины на бесплатных местах, поскольку в центре Москвы их нет. Значит, расходы на парковку обоснованы. Их можно учесть как затраты на содержание служебных автомобилей (подп. 11 п. 1 ст. 264 НК РФ).

Чтобы подтвердить расходы, достаточно выдать работнику деньги под отчет на хозяйственные нужды. А он составит авансовый отчет и приложит подтверждающие документы. Если работник оплачивал стоянку через паркомат, у него есть квитанция об оплате. Но оплатить парковку можно и через мобильное приложение. Тогда в качестве подтверждения оплаты можно представить выписку от оператора о списании средств с лицевого счета мобильного телефона. А если работник платил с карты, то потребуется выписка из банка.