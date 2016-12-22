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22 декабря 131 просмотр

Компания на вмененке торгует алкоголем. Когда надо установить онлайн-кассы?

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отвечает:

Зависит от того, применяли кассу ранее или нет.

Компании на вмененке, которые торгуют алкоголем, должны применять ККТ с 31 марта 2017 года (Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 261-ФЗ ). Если ККТ с этой даты начнете использовать впервые, то придется покупать онлайн-кассу. Ведь с 1 февраля зарегистрировать можно только такую технику. Если же вы уже используете старую технику с ЭКЛЗ, то перейти на новую надо с 1 июля. Компании на вмененке до 1 июля 2018 года вправе не выбивать чеки, если выдают покупателю документ об оплате. Но этот срок не распространяется на продавцов алкоголя.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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