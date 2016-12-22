Да, доходы нужно учесть. А чтобы уменьшить налог, стоит учесть эту же сумму в расходах.

Возмещение вреда названо в перечне внереализационных доходов (п. 3 ст. 250 НК РФ). Причем учитывать доходы надо независимо от того, признает компания эти суммы в расходах или нет. Ведь учет затрат — это право, а не обязанность организации. А вот занижать доходы нельзя. Их следует отразить в размере, который должен возместить работник, на дату вступления в силу решения суда.