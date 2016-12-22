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Налоговые долги останутся секретом только до 1 июля

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22 декабря 18 просмотров

Водитель попал в аварию на служебной машине, его признали виновным в ДТП. Пострадавший подал в суд на компанию, и фирма компенсировала полный ущерб сверх страховки. К этому времени водитель уже уволился. В суде компания добилась, чтобы бывший работник возместил ей ущерб. Учитывать ли полученное возмещение в доходах, если фирма не списывала в расходы компенсацию ущерба?

отвечает:

Да, доходы нужно учесть. А чтобы уменьшить налог, стоит учесть эту же сумму в расходах.

Возмещение вреда названо в перечне внереализационных доходов (п. 3 ст. 250 НК РФ). Причем учитывать доходы надо независимо от того, признает компания эти суммы в расходах или нет. Ведь учет затрат — это право, а не обязанность организации. А вот занижать доходы нельзя. Их следует отразить в размере, который должен возместить работник, на дату вступления в силу решения суда.

В то же время, чтобы не переплачивать налог, можно признать затраты, которые вы возместили потерпевшему (подп. 13 п. 1 ст. 265 НК РФ). Налоговики запрещают учитывать расходы, если сотрудник не возмещает ущерб (письмо УФНС России по г. Москве от 09.12.10 № 16–15/129888@). Но фирма потребовала деньги с водителя, значит, расходы связаны с получением доходов. Чтобы учесть затраты, можно списать расходы в текущем периоде (п. 1 ст. 252 НК РФ). Также компания вправе подать уточненку за прошлый период, когда вступило в силу решение суда о возмещении ущерба потерпевшему.

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Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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