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Главбух года — Людмила Карпачева

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22 декабря 26 просмотров

У компании есть в собственности несколько зданий. С начала года она платила налог на имущество с остаточной стоимости. Но недавно выяснили, что одно из зданий есть в перечне недвижимости, налог с которых платят по кадастровой стоимости. А налог с кадастровой стоимости оказался ниже суммы, рассчитанной с остаточной стоимости. Как вернуть переплату по налогу на имущество?

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отвечает:

Надо подать уточненки, а затем заявление на возврат или зачет.

Недвижимость облагается налогом на имущество. В общем случае считают его с остаточной стоимости по данным бухучета (п. 1 ст. 375 НК РФ). Но налоговой базой для некоторых недвижимых активов является кадастровая стоимость (п. 1 ст. 378.2 НК РФ). Местные власти ежегодно утверждают перечень такой недвижимости не позднее 1 января (п. 7 ст. 378.2 НК РФ). В течение года из перечня могут только исключать объекты. А значит, здание компании было в перечне на начало года и налог с 1 января надо было считать по кадастровой стоимости.

Фирма вправе вернуть или зачесть переплату. Для этого надо уточнить декларации. К уточненкам можно сразу приложить и заявления на зачет или возврат. С момента подачи заявления у налоговиков есть месяц на возврат или 10 рабочих дней на зачет переплаты (п. 4, 6 ст. 78 НК РФ). Но в данном случае эти сроки увеличиваются на три месяца для проведения камеральной проверки уточненки (письмо Минфина России от 25.11.14 № 03-08-05/59810).

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Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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