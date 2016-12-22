Надо подать уточненки, а затем заявление на возврат или зачет.
Недвижимость облагается налогом на имущество. В общем случае считают его с остаточной стоимости по данным бухучета (п. 1 ст. 375 НК РФ). Но налоговой базой для некоторых недвижимых активов является кадастровая стоимость (п. 1 ст. 378.2 НК РФ). Местные власти ежегодно утверждают перечень такой недвижимости не позднее 1 января (п. 7 ст. 378.2 НК РФ). В течение года из перечня могут только исключать объекты. А значит, здание компании было в перечне на начало года и налог с 1 января надо было считать по кадастровой стоимости.
Фирма вправе вернуть или зачесть переплату. Для этого надо уточнить декларации. К уточненкам можно сразу приложить и заявления на зачет или возврат. С момента подачи заявления у налоговиков есть месяц на возврат или 10 рабочих дней на зачет переплаты (п. 4, 6 ст. 78 НК РФ). Но в данном случае эти сроки увеличиваются на три месяца для проведения камеральной проверки уточненки (письмо Минфина России от