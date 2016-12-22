Надо подать уточненки, а затем заявление на возврат или зачет.

Недвижимость облагается налогом на имущество. В общем случае считают его с остаточной стоимости по данным бухучета (п. 1 ст. 375 НК РФ). Но налоговой базой для некоторых недвижимых активов является кадастровая стоимость (п. 1 ст. 378.2 НК РФ). Местные власти ежегодно утверждают перечень такой недвижимости не позднее 1 января (п. 7 ст. 378.2 НК РФ). В течение года из перечня могут только исключать объекты. А значит, здание компании было в перечне на начало года и налог с 1 января надо было считать по кадастровой стоимости.