Компания вправе увеличить на доплату только оклад. Сотрудники, которые работают во вредных условиях, имеют право на доплаты. Минимальный размер повышения — 4 процента от тарифной ставки (оклада). Об этом прямо сказано в кодексе (ст. 147 ТК РФ). А в сумме оклада премии не учитываются (ч. 4 ст. 129 ТК РФ). Конкретные размеры повышения надо установить в положении об оплате труда, коллективном или трудовом договоре. Поэтому в любом из этих документов можно так и записать, что доплата составляет 4 процента от оклада работника.