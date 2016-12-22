Нет, не вправе.

На упрощенке с объектом «доходы» можно уменьшать налог на сумму фактически уплаченных фиксированных страховых взносов (подп. 1 п. 3.1 ст. 346.23 НК РФ). Причем, если у предпринимателя нет наемных работников, он вправе уменьшить всю сумму налога по упрощенке. А если есть — не более 50 процентов. Но уменьшить налог можно, только если бизнесмен перечислил взносы в периоде применения упрощенки. Применять спецрежим, как и любую другую систему налогообложения, вправе только предприниматели, сведения о которых есть в ЕГРИП (п. 1 ст. 346.11 НК РФ). Индивидуальный предприниматель, который снялся с учета, подает декларацию по упрощенке не позднее 25-го числа месяца, следующего за его исключением из реестра (подп. 2 п. 346.23 НК РФ). Но, как только бизнесмена снимут с учета, он перестанет применять спецрежим. А значит, не вправе уменьшить налог на взносы, даже если заплатит их до сдачи декларации. Так считают и специалисты Минфина (письмо от 27.08.15 № 03-11-11 /49540).