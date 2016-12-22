Да, надо.
Если компания компенсирует чужим работникам или частным подрядчикам расходы на проезд и проживание, такие выплаты облагаются НДФЛ. Это не командировочные расходы (п. 3 ст. 217 НК РФ, письмо Минфина России от
Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
Да, надо.
Если компания компенсирует чужим работникам или частным подрядчикам расходы на проезд и проживание, такие выплаты облагаются НДФЛ. Это не командировочные расходы (п. 3 ст. 217 НК РФ, письмо Минфина России от
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