НДФЛ надо перечислить 23 декабря.

Компания перечисляет налог с зарплаты, когда выдает деньги за вторую половину месяца. Но отпускные не связаны с оплатой труда. Поэтому чиновники и судьи считают, что налог нужно перечислить на дату выплаты денег (письмо Минфина России от 10.04.15 № 03-04-06 /20406, постановление Президиума ВАС РФ от 07.02.12 № 11709/11). Взносы надо начислить в месяце, в котором компания выдала отпускные. А заплатить не позднее 15-го числа следующего месяца (ч. 5 ст. 15 Федерального закона от 24.07.09 № 212-ФЗ ). Отпускные компания выдает в декабре, значит, взносы следует начислить в этом же месяце, а заплатить не позднее 16 января, так как 15-е число попадает на воскресенье.