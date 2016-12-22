Наши сайты
Новогодние подарки!
Журнал, справочная система и сервисы
№1
Январь

В свежем «Главбухе»

Вы в курсе главных изменений 2017 года?

Подписка
Новогодние подарки!
№1
22 декабря 222 просмотра

Сотрудник уходит в отпуск 26 декабря. Отпускные фирма выплатит за три дня перед отпуском — 23 декабря. Вправе ли фирма перечислить НДФЛ и взносы в конце декабря?

Формы по теме

отвечает:

НДФЛ надо перечислить 23 декабря.

Компания перечисляет налог с зарплаты, когда выдает деньги за вторую половину месяца. Но отпускные не связаны с оплатой труда. Поэтому чиновники и судьи считают, что налог нужно перечислить на дату выплаты денег (письмо Минфина России от 10.04.15 № 03-04-06/20406, постановление Президиума ВАС РФ от 07.02.12 № 11709/11). Взносы надо начислить в месяце, в котором компания выдала отпускные. А заплатить не позднее 15-го числа следующего месяца (ч. 5 ст. 15 Федерального закона от 24.07.09 № 212-ФЗ). Отпускные компания выдает в декабре, значит, взносы следует начислить в этом же месяце, а заплатить не позднее 16 января, так как 15-е число попадает на воскресенье.

Персональные консультации по учету и налогам

Лучшие ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву. Ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву.



Вопросы и ответы по теме

Статьи по теме

Новости по теме





Совет недели

Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
  • Налоговый кодекс
  • Гражданский кодекс
  • Трудовой кодекс

Новые документы

Все изменения в законодательстве для бухгалтера


Опросы

Где вы взяли свою учетную политику?

  Результаты

Система Главбух

Профессиональная справочная система для бухгалтеров

Получить демодоступ

Программа Главбух: Зарплата и кадры

Сервис по расчету и оформлению выплат работникам

Попробовать бесплатно


Калькуляторы и справочники


Пока вы были в отпуске

Самые важные события, материалы и изменения в законе


Подписка на рассылки


Новости компаний

Наши партнеры

  • Семинар для бухгалтера
  • Практическое налоговое планирование
  • Зарплата
  • Учет в строительстве
  • Юрист компании
  • Кадровое дело
  • Учет.Налоги.Право
  • Документы и комментарии
  • Учет в сельском хозяйстве
  • Коммерческий директор
  • Упрощенка

© ООО «Актион группа Главбух»
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Главбух».
Купить журнал «Главбух» вы можете в издательстве и его филиалах, а также в вашем городе и на почте.