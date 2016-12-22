Да, надо.
Компания вправе не платить НДС с реализации исключительных прав на промышленные образцы, полезные модели, изобретения, секреты производства
Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
Да, надо.
Компания вправе не платить НДС с реализации исключительных прав на промышленные образцы, полезные модели, изобретения, секреты производства
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