Да, надо.

Компания вправе не платить НДС с реализации исключительных прав на промышленные образцы, полезные модели, изобретения, секреты производства и т. п. (подп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ). Но в данном случае права еще не зарегистрированы. А значит, стоимость проданных разработок облагается НДС (подп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ). При этом с материалов, использованных на разработку, компания вправе заявить вычеты (ст. 171, 172 НК РФ).