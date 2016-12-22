Недавно работник попал в аварию на служебном автомобиле. В ДТП виноват другой водитель. Сейчас компания судится с виновником и хочет получить компенсацию со страховой. Машину можно отремонтировать, но это затратно. Дешевле ее утилизировать. Компания начисляла амортизацию линейным методом. Вправе ли фирма списать остаточную стоимость машины?
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Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
Компания списывает расходы через амортизацию по активам дороже 100 тыс. рублей и сроком полезного использования не менее 12 месяцев (п. 1 ст. 256 НК РФ).
В данной ситуации фирма не будет использовать разбитую при аварии машину в деятельности. А значит, можно ликвидировать сломанное основное средство (п. 29 ПБУ 6/01). Для этого надо составить акт по форме, утвержденной в учетной политике компании. Компания может использовать произвольную форму или типовой бланк ОС-4а (утв. постановлением Госкомстата России от 21.01.03 № 7). Остаточную стоимость разбитой машины можно единовременно учесть в расходах на дату ликвидации основного средства (подп. 8 п. 1 ст. 265 НК РФ).