Наши сайты
Новогодние подарки!
Журнал, справочная система и сервисы
№1
Январь

В свежем «Главбухе»

Спецноминации. Кто получил 200 000 рублей, 100 000 рублей и ВИП-версию Системы Главбух

Подписка
Новогодние подарки!
№1
22 декабря 29 просмотров

Недавно работник попал в аварию на служебном автомобиле. В ДТП виноват другой водитель. Сейчас компания судится с виновником и хочет получить компенсацию со страховой. Машину можно отремонтировать, но это затратно. Дешевле ее утилизировать. Компания начисляла амортизацию линейным методом. Вправе ли фирма списать остаточную стоимость машины?

Формы по теме

отвечает:

Компания списывает расходы через амортизацию по активам дороже 100 тыс. рублей и сроком полезного использования не менее 12 месяцев (п. 1 ст. 256 НК РФ).

В данной ситуации фирма не будет использовать разбитую при аварии машину в деятельности. А значит, можно ликвидировать сломанное основное средство (п. 29 ПБУ 6/01). Для этого надо составить акт по форме, утвержденной в учетной политике компании. Компания может использовать произвольную форму или типовой бланк ОС-4а (утв. постановлением Госкомстата России от 21.01.03 № 7). Остаточную стоимость разбитой машины можно единовременно учесть в расходах на дату ликвидации основного средства (подп. 8 п. 1 ст. 265 НК РФ).

Персональные консультации по учету и налогам

Лучшие ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву. Ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву.



Вопросы и ответы по теме

Статьи по теме

Новости по теме





Совет недели

Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
  • Налоговый кодекс
  • Гражданский кодекс
  • Трудовой кодекс

Новые документы

Все изменения в законодательстве для бухгалтера


Опросы

Где вы взяли свою учетную политику?

  Результаты

Система Главбух

Профессиональная справочная система для бухгалтеров

Получить демодоступ

Программа Главбух: Зарплата и кадры

Сервис по расчету и оформлению выплат работникам

Попробовать бесплатно


Калькуляторы и справочники


Пока вы были в отпуске

Самые важные события, материалы и изменения в законе


Подписка на рассылки


Новости компаний

Наши партнеры

  • Семинар для бухгалтера
  • Практическое налоговое планирование
  • Зарплата
  • Учет в строительстве
  • Юрист компании
  • Кадровое дело
  • Учет.Налоги.Право
  • Документы и комментарии
  • Учет в сельском хозяйстве
  • Коммерческий директор
  • Упрощенка

© ООО «Актион группа Главбух»
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Главбух».
Купить журнал «Главбух» вы можете в издательстве и его филиалах, а также в вашем городе и на почте.