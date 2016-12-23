Нет, не должен сдавать.
Сведения о среднесписочной численности подает только предприниматель, у которого были наемные работники (абз. 6 п. 3 ст. 80 НК РФ).
Еще больше информации по данному вопросу доступно нашим подписчикам. Оформить подписку >>>
В свежем «Главбухе»
редакция журнала «Главбух» отвечает:
Нет, не должен сдавать.
Сведения о среднесписочной численности подает только предприниматель, у которого были наемные работники (абз. 6 п. 3 ст. 80 НК РФ).
Еще больше информации по данному вопросу доступно нашим подписчикам. Оформить подписку >>>
Все изменения в законодательстве для бухгалтера
Вместо нулевых деклараций за 2016 год можно сдать упрощенную, если:
Профессиональная справочная система для бухгалтеровПолучить демодоступ
Сервис по расчету и оформлению выплат работникамПопробовать бесплатно
Самые важные события, материалы и изменения в законе