1 февраля 2017 года (п. 3 ст. 398 НК РФ).
За опоздание инспекторы могут оштрафовать от 1000 руб. до 30 процентов от суммы налога (п. 1 ст. 119 НК РФ).
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В свежем «Главбухе»
редакция журнала «Главбух» отвечает:
1 февраля 2017 года (п. 3 ст. 398 НК РФ).
За опоздание инспекторы могут оштрафовать от 1000 руб. до 30 процентов от суммы налога (п. 1 ст. 119 НК РФ).
Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>
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