1 февраля 2017 года (п. 3 ст. 398 НК РФ).

За опоздание инспекторы могут оштрафовать от 1000 руб. до 30 процентов от суммы налога (п. 1 ст. 119 НК РФ).

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