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23 декабря 15 просмотров

Во время инвентаризации бухгалтер потерял папку с документами. Один работник случайно нашел ее. Руководитель решил поощрить его и выплатил премию 5000 рублей. В трудовом договоре работника сказано, что премии выплачиваются на основании коллективного договора. А в коллективном договоре предусмотрена возможность выплаты разовых премий по решению руководителя. Вправе ли фирма списать бонус в расходы по прибыли?

отвечает:

Да, вправе.

Компания вправе учесть расходы на премии сотрудникам, если они предусмотрены в трудовых или коллективных договорах (п. 2, 25 ст. 255 НК РФ). Причем в договоре не обязательно писать конкретный размер выплачиваемых премий, а можно сделать отсылку на положение о премировании или иной локальный акт, который определяет размер и порядок выплаты премий (письмо Минфина России от 22.09.10 № 03-03-06/1/606). Например, сослаться на то, что решение о выплате премии принимает руководитель и подписывает приказ об этом. Найденные сотрудником бухгалтерские документы помогут подтвердить затраты и снизить финансовые риски компании. А значит, можно списать и разовые бонусы по решению директора, так как эти расходы экономически обоснованы.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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