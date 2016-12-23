Да, вправе.

Компания вправе учесть расходы на премии сотрудникам, если они предусмотрены в трудовых или коллективных договорах (п. 2, 25 ст. 255 НК РФ). Причем в договоре не обязательно писать конкретный размер выплачиваемых премий, а можно сделать отсылку на положение о премировании или иной локальный акт, который определяет размер и порядок выплаты премий (письмо Минфина России от 22.09.10 № 03-03-06 /1/606). Например, сослаться на то, что решение о выплате премии принимает руководитель и подписывает приказ об этом. Найденные сотрудником бухгалтерские документы помогут подтвердить затраты и снизить финансовые риски компании. А значит, можно списать и разовые бонусы по решению директора, так как эти расходы экономически обоснованы.