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23 декабря 19 просмотров

Бывший сотрудник посчитал увольнение незаконным и подал в суд. Фирма проиграла дело. По решению суда оплатила «физику» вынужденный прогул. Надо ли начислять страховые взносы с выплаченного среднего заработка?

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отвечает:

Да, надо.

Компания фактически выплачивает сотруднику зарплату за неотработанные дни, если он вынужденно не работал. Выплаты за вынужденный прогул рассчитывают из среднего заработка (ст. 394 ТК РФ). Средней зарплаты за время прогула нет в перечне выплат, освобожденных от взносов (ст. 9 Федерального закона от 24.07.09 № 212-ФЗ). Суд восстановил работника. А значит, это выплаты в рамках трудовых отношений, и они включаются в базу по взносам. Так считают и судьи в некоторых регионах (постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 05.03.13 № А67-4468/2012).

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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