Да, надо.

Компания фактически выплачивает сотруднику зарплату за неотработанные дни, если он вынужденно не работал. Выплаты за вынужденный прогул рассчитывают из среднего заработка (ст. 394 ТК РФ). Средней зарплаты за время прогула нет в перечне выплат, освобожденных от взносов (ст. 9 Федерального закона от 24.07.09 № 212-ФЗ ). Суд восстановил работника. А значит, это выплаты в рамках трудовых отношений, и они включаются в базу по взносам. Так считают и судьи в некоторых регионах (постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 05.03.13 № А67-4468 /2012).