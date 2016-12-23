Да, вправе.
Компания вправе заявить вычет по материалам, принятым к учету, если использует их в облагаемой НДС деятельности. Главное, чтобы у компании были правильно составленный
Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
Да, вправе.
Компания вправе заявить вычет по материалам, принятым к учету, если использует их в облагаемой НДС деятельности. Главное, чтобы у компании были правильно составленный
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