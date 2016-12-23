Да, вправе.

Компания вправе заявить вычет по материалам, принятым к учету, если использует их в облагаемой НДС деятельности. Главное, чтобы у компании были правильно составленный счет-фактура и первичка (ст. 171, 172 НК РФ). В данном случае пленка необходима, чтобы сохранить саженцы. Тот факт, что производство сезонное и растения временно не дают урожая, не влияет на вычет. Ведь фирма реализует ягоды, а эта деятельность облагается НДС. Значит, она вправе заявить и вычет по материалам, необходимым для сохранения основных средств.