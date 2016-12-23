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23 декабря 5 просмотров

Компания на общей системе. Выращивает и продает землянику. Растения учитывают как основные средства. На время зимы приобрели пленку, чтобы накрыть саженцы. Вправе ли фирма заявить вычет со стоимости пленки, если во время зимы у нее нет урожая?

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отвечает:

Да, вправе.

Компания вправе заявить вычет по материалам, принятым к учету, если использует их в облагаемой НДС деятельности. Главное, чтобы у компании были правильно составленный счет-фактура и первичка (ст. 171, 172 НК РФ). В данном случае пленка необходима, чтобы сохранить саженцы. Тот факт, что производство сезонное и растения временно не дают урожая, не влияет на вычет. Ведь фирма реализует ягоды, а эта деятельность облагается НДС. Значит, она вправе заявить и вычет по материалам, необходимым для сохранения основных средств.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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