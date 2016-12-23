У компании два учредителя-«физика». Один из них недавно внес личный автомобиль в качестве вклада в уставный капитал. Машину он купил за 500 тыс. рублей. А стоимость по договору оценки равна 300 тыс. рублей. С какой стоимости можно амортизировать машину?
Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
С 300 тыс. рублей.
По общему правилу учесть актив надо по остаточной стоимости (ст. 277 НК РФ). Но «физик» не амортизирует имущество, поэтому такую стоимость не определяет. А значит, принять основное средство надо по стоимости, которую определил оценщик, и ее амортизировать.